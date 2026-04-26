ＴＢＳの若林有子アナウンサーが２６日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。テレビ局の給与事情について「基本の給料はアナウンサーより記者やディレクターの方が高い」と明かした。番組では、高市政権の肝いり施策のひとつである裁量労働制見直しについて取り上げた。裁量労働制は、実際に働いた時間ではなく企業と労働者であらかじめ決めた時間を働いたとみなす制度で、現在は弁護士やデザイナーなど２０職種が対象の専