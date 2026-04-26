SNSで「奨学金は低金利だから、そのお金を投資に回して返済できないか」という話題を見かけることがあります。一見すると合理的に見えるこの考え方ですが、実際に成り立つのでしょうか。 また、制度的に問題はないのでしょうか。本記事では、奨学金の仕組みを整理したうえで、オルカンに投資した際の具体的な試算とともに、この方法の現実性について解説します。 奨学金の仕組みと本来の目的 日本の奨学金制度の