春は転勤や引っ越し、子どもの進学などでライフスタイルが大きく変わることもあり、何かと出費がかさむ季節です。新天地への引っ越しを機に「新居の駐車場代や日々のガソリン代もバカにならないし、思い切って車を手放そう」と決断する家庭も多いのではないでしょうか。 買い取り業者に愛車を引き渡して「これで年間の維持費が数万円単位で浮くぞ」とホッと胸をなでおろしていた5月の連休明け。自宅のポストを開けると、「3