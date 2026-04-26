【モデルプレス＝2026/04/26】元AKB48の岡部麟が4月25日、自身のInstagramを更新。衣装ショットを公開した。【写真】29歳元AKB48「真っ直ぐで綺麗」美脚スラリのミニスカ×ハイソックス姿◆岡部麟、ミニ衣装ショット公開岡部は「＃ときめきファンファーレ」というハッシュタグと「衣装です」というコメントを添え、ABEMA BOATRACE COLORS「ときめきファンファーレSECOND」（毎週金曜よる7時〜）出演時のオフショットを複数枚投稿。