◆男子プロゴルフツアー前沢杯最終日（２６日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）初日、２日目に女子選手で初めてアンダーパーをマークした青木瀬令奈（リシャール・ミル）は２バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７３で回り、通算１アンダーでホールアウトした。「すごくあっという間な楽しい１週間だった。また出たい。出させてもらえるのであれは」。笑顔で再挑戦を宣言した。第３ラウンドを７７位で終