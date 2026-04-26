◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）巨人の岸田行倫が「５番・捕手」で先発出場し、２試合連続タイムリーを放った。ここぞの勝負強さを発揮した。１点リードの４回１死二塁で、低めに沈む１２９キロシンカーを拾って左前へ運んだ。二塁走者の佐々木がヘッドスライディングで生還し、貴重な追加点を挙げた。岸田は「（井上）温大がいい投球をしているので、早い回に追加点を取ってあげたかったので、取れてよ