◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（２６日・鹿児島）ソフトバンク戦（鹿児島）は２回裏のソフトバンクの攻撃中に雨脚が強くなり午後２時５０分に中断。その後、グラウンドコンディションの悪化などを踏まえてノーゲームとなることが決まった。ロッテは初回１死から西川史礁外野手が前田から右翼へ一発を放って先制していたが、今季２号は幻となった。