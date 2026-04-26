今日26日現在も、北海道から千葉県の7道県182市町村を対象とした「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が継続中です。対象地域では、明日27日と5月1日(金)を中心に雨が降り、この先、寒暖の変化が大きいでしょう。非常用持ち出し袋には、急な寒さに備え、防寒着や毛布も入れておくようにしてください。寒暖の変化大きい非常用持ち出し袋に防寒着や毛布を青森県で震度5強を観測した地震の発生により、気象庁は、新たな大規模地震の