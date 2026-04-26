◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ＝２回降雨ノーゲーム＝（２６日・鹿児島）ソフトバンクが、「ファイト！九州デー」として鹿児島で開催されたロッテ戦は降雨ノーゲームとなった。先発は今季初登板だった前田悠は初回１死から西川に右翼席へソロを運ばれたが、最速１４８キロの直球とチェンジアップを軸に力投した。雨の影響で３０分遅れて開始されたが、２回から再び雨脚が強まって中断。２回の先頭・近藤の打席中に中断さ