◇プロ野球セ・リーグ中日−ヤクルト(26日、バンテリンドーム)中日が5回に1点を先制しました。0−0の5回、ヤクルト先発の奥川恭伸投手から先頭の細川成也選手、ボスラー選手と連続四球でチャンスをつくります。ところが6番の鵜飼航丞選手が2回続けて犠打を決められず。追い込まれてからバスターで三遊間を破るヒットとなりますが、レフトのサンタナ選手の好返球に阻まれ、本塁タッチアウトとなります。なおも1、2塁と続く好機は