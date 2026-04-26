右腕の疲労のため15日間の負傷者リスト（IL）に入ったアストロズの今井達也投手（27）が28日（日本時間29日）にも実戦復帰する可能性があると25日（同26日）、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のチャンドラー・ローム記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。今井は10日（同11日）のマリナーズ戦に先発も初回、5四死球の大乱調で1アウトしか奪えず3失点で降板。その後、13日（同14日）にIL入りした。右腕の検査の結