◇プロ野球セ・リーグ 阪神-広島（26日、甲子園球場）佐藤輝明選手のホームランで阪神が先制しました。両チーム無得点の4回、佐藤選手は広島先発の栗林良吏投手のストレートをとらえると右中間スタンドへソロホームランを放ち、阪神が先制点を奪いました。佐藤選手はこれで今季6号となりこの時点でヤクルト・サンタナ選手、巨人・ダルベックに並び2位、トップの森下翔太選手に1本差としました。打率は.386とリーグ断然トップ。打点