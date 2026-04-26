「ザ・ドリフターズ」の加藤茶（83）が25日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。健康法について明かす場面があった。3月に83歳を迎えた加藤。「上はブ−タンしかいない」と93歳の高木ブーについて「まだね、いい声で歌うのよ。ウクレレ弾いて。すごいよな、いまだに朝からステーキ食うからね。俺より食うんだから。俺はね、肉好きだけど、朝から肉は食えない。あ