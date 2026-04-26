「阪神−広島」（２６日、甲子園球場）阪神の佐藤輝明内野手が４試合ぶりの６号ソロを放った。両軍無得点の四回無死。１ストライクから栗林の直球を捉え、右翼席に飛び込んだ。この日は中堅から右翼へ風が吹いていて、いつもの浜風とは逆。風にも乗って、飛距離１２１メートルでスタンドへ運んだ。栗林には５日の今季初対戦で８回５安打１失点と抑え込まれた。佐藤輝自身も３打数無安打で２三振だったが、２度目の対戦でリ