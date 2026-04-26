私（マドカ、40代後半）は夫（アキオ、50代前半）との二人暮らし。一人息子は昨年社会人となり、家を出ました。私の両親は遠方にいて、義母（スミレ、70代）はうちの近所で一人暮らしをしています。最近、義母が体調を崩しやすくなり、夫を呼び出すことが増えました。私が「介護は実子で」と口酸っぱく言ってきた甲斐もあり、義母の世話は夫が一人で対応してくれています。しかし突然、夫が義母を自宅で看取りたいから、と介護離職