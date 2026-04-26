＜シェブロン選手権3日目◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞神谷そらは虫が寄ってこないようにネイビーのロングパンツを選び、明るいピンクのシャツを合わせたが、「天気予報にだまされた…」と笑った。曇り時々晴れの予報ながら、気温は最高32度、湿度60％超え。まるで日本の夏に蒸し暑かった。 〈連続写真〉神谷そらは“ギッタンバッコン”でぶっ飛ばしていた「毎年、熱中症にお世話になってい