＜前澤杯最終日◇26日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。【写真】総額35億円超！激レアのハイパーカーずらり初日は「71」をマークし、女子選手としてツアー史上初のアンダーパーを果たした。続く第2ラウンドでも「71」を記録し、連日の快挙達成。男子の舞台でも持ち前の正確性を発揮し、堂々と渡り合った。トータル24アンダー・単独首位に米澤蓮。2打差2位にソン・