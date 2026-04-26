◇プロ野球パ･リーグ ソフトバンク−ロッテ（26日、鹿児島）地方球場の鹿児島で開催されたソフトバンク−ロッテの一戦は、午後2時開始予定だったものの、雨により30分遅れのプレーボール。初回にはロッテ2番西川史礁選手が、ソフトバンク先発・前田悠伍投手の外角ストレートをライトスタンドへ。技ありの2号ソロホームランで1点を先制します。しかし程なくして、2回裏ソフトバンクの攻撃時に球場には強い雨が降り中断。その後20分