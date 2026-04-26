ボートレースからつ「スポーツニッポン杯」は4日間の予選を終えた。勝ち上がった18人によって、27日、準優勝戦が争われる。堂々の完調宣言だ。予選最終日の4日目2R、富田恕生（27＝福岡）は4コースから差して、道中で2着争いを制すと、その後は先頭艇に迫る走りを見せた。ほんの少し及ばずの2着ゴールだ。「行き足、回り足がすごくいいです。完全に自分向きに仕上がった。これだけ出ているとレースが楽しいですね」レース