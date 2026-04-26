小学生だった次女を東日本大震災の津波で亡くした宮城県石巻市の佐藤敏郎さん（６２）が、「忘れてはならない記憶がある！３・１１を学びに変える」と題し、埼玉県鴻巣市の県防災学習センターで講演した。佐藤さんは「災害が起きたらどんな状況になるかを具体的に想定し、どう対処するかを事前に考えておくことが大切だ」と訴えた。（大井洸樹）佐藤さんの次女、みずほさんは震災当時１２歳で、石巻市立大川小の６年生だった