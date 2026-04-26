無差別級で争われる柔道の全日本選手権（２６日、東京・日本武道館）で、男子６０キロ級パリ五輪銅メダルの永山竜樹（パーク２４）が早くもリベンジ宣言だ。初戦の２回戦で小川竜昂（日本製鉄）と対戦。体重差が５０キロ以上ある相手に対し、永山は「相手が焦ってきたところにスキが出る」。低い姿勢で攻撃を展開しながら、後半勝負に持ち込んだ。しかし「軽量級にも手を抜かずにしっかり勝ちに徹する柔道していた」と、最後は