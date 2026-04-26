【モデルプレス＝2026/04/26】声優の大西亜玖璃の音楽スタッフ公式Instagramが、4月25日に更新された。ミニワンピース姿のイベントオフショットに、反響が寄せられている。【写真】「ラブライブ！」人気声優「お顔小さすぎる」ミニワンピース姿の全身ショット◆大西亜玖璃、美脚際立つミニワンピ姿公開投稿では「いよいよ開催が近づいてきました！お楽しみに」と大西の誕生日当日である5月2日に開催される「大西亜玖璃バースデーイ