【モデルプレス＝2026/04/26】モデルの藤田ニコルが4月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。出産間近であることを明かし、準備したアイテムを公開した。【写真】第1子妊娠中の28歳人気モデル「怖さも出てきた」出産間近の本音◆藤田ニコル、出産間近の心境藤田は「【出産間近】陣痛バッグ&入院バッグ完成 これで準備はOK」と題した動画を公開。冒頭には、「いまこれ撮っているのが39週になっていて、いつ出産が始まってもお