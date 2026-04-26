【モデルプレス＝2026/04/26】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）の本田仁美（HITOMI）が4月25日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのコーディネートを公開した。【写真】24歳K-POP日本人メン「脚綺麗で釘付け」ミニボトム×ブーツで美脚スラリ◆本田仁美、ミニボトムから美脚スラリ本田は、夜の路上などでのショットを複数枚投稿。ベージュのナポレオンジャケットに黒いミニボトム、黒いロングブーツのコーディネ