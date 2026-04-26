夕方の情報番組「スーパーJチャンネル」（テレビ朝日系）などに出演中のテレビ朝日アナウンサーの森山みなみさん（27）が2026年4月15日、自身のインスタグラムを更新。番組の衣装を披露した。「毎日衣装が春色で、季節を感じています」森山さんは、「スーパーJチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」といい、ミントグリーンのトップスを着たショットを含む6枚の写真を投稿した。「毎日衣装が春色で、季節を感じてい