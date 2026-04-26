【今週グサッときた名言珍言】錦鯉・長谷川、みなみかわ、きしたかの・高野… 「ハゲ×おじさん」芸人は容姿イジリ最後の砦「なんか番組やと思った瞬間、力みすぎや」（ナダル／TBS系「水曜日のダウンタウン」4月15日放送）◇◇◇3年ぶりに番組で千葉の山奥に“監禁”されてしまったコロコロチキチキペッパーズ・ナダル（41）。“身代わり”となる人物を呼び出して、ジェスチャークイズを正答してもらえないと部屋