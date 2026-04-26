日本の看護医療の先駆けで、明治のナイチンゲールと呼ばれる2人をモデルにしたNHK連続テレビ小説「風、薫る」に、いまひとつ勢いがない。視聴率は低調、SNSでも「展開が速すぎて入り込めない」「ダブルヒロインで話がとっ散らかってる」と散々だ。「風、薫る」で際立つ2人の“2世俳優” クズでも憎めない三浦貴大、変態紳士・高嶋政宏の下僕ぶりにハラハラそんなに凡作か？いやいやどうして、ヒロインの波瀾万丈、克己奮闘、