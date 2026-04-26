◆柔道全日本選手権（２６日、日本武道館）体重無差別で行われ、昨年王者の香川大吾（ＡＬＳＯＫ）は３回戦で佐藤和哉（日本製鉄）に判定で敗れ、連覇とはならなかった。「全日本で勝つために準備してきた。自分のパフォーマンスを出せずに悔しい」と肩を落とした。王者として挑んだ今大会。「昨年よりも観客の皆さんが注目してくださっている雰囲気がよくわかっていた」と一つ一つの技を掛け合う度に武道館が沸いた。昨