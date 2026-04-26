【中銀チェック】米FOMC、英MPC、ECB理事会いずれも据え置き見込み 米FOMCでは、政策金利であるFF金利を現状の3.50-3.75%で維持する見込みが圧倒的です。イラン紛争直後は利上げに向けた期待も一部で見られましたが、その後ほぼ払拭されています。注目は今後に向けての姿勢を声明などでどう示すかです。市場ではウォーシュ次期議長体制に移っても当面の据え置きを見込んでおり、年内の利下げ期待は17%程度となってい