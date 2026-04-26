◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（２６日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が先制の６号ソロを放った。０―０の４回。先頭で栗林の高め１４１キロを豪快に振り抜き、右中間席に放り込んだ。１９日・中日戦（甲子園）以来、４戦ぶりの一発で突破口を開いた。