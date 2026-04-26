◆ファーム・リーグ中日―巨人（２６日・ナゴヤ球場）巨人の石川達也投手（２８）が１イニング４奪三振の快投を見せた。８回に２番手で登板。先頭に安打を許したが、続く能戸から振り逃げでの出塁を含む４連続奪三振。球威のある直球と落差の大きい変化球を武器に、次々と空振りを奪った。