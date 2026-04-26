タレントのイモトアヤコが２６日に自身のインスタグラムを更新し、海外ロケショットを公開した。日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ」（毎週日曜日夜８時）の海外ロケでジンバブエを訪れているイモトは、「今夜７：５８〜世界の果てまでイッテＱ世界遺産駅伝ｉｎジンバブエ３区としてビクトリアフォールズ行ってきました！！」と海外ロケの報告をすると、石像や滝を背景にしたショットを披露。「１７年ぶりのジンバブエ