◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（２６日・鹿児島）ソフトバンク・前田悠伍投手が今季初先発したロッテ戦が、降雨の影響で２回裏に中断した。前田悠は初回１死から西川に右翼席へソロを運ばれて、失点したが、力強い直球とチェンジアップで攻めの投球を繰り広げていた。午後２時に開始予定だった試合は、３０分遅れでスタートしていた。２回が始まった頃から再び雨が強まり、２回裏のソフトバンクの攻撃で先頭・近藤の打席