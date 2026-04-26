タレント・ゆうちゃみの妹で、「ゆいちゃみ」から改名したモデル・タレントの「ゆい小池」が２６日、自身のインスタグラムを更新し、ファッション誌「ｅｇｇ」の専属モデルを卒業したことを報告した。「この度ｅｇｇを卒業しました。ｅｇｇという環境にいさせて頂き本当にありがとうございました」と伝え、花束を持った姿をアップ。２５日に都内で行われたイベント「ｅｇｇｆｅｓ２０２６」がラストステージとなった。姉