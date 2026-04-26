２０日、ミラノ大学で、ミラノデザインウイークの「中国無形文化遺産工匠（職人）展」を見学する来場者。（ミラノ＝新華社記者／李京）【新華社ミラノ4月26日】イタリア・ミラノで21〜26日、第64回ミラノサローネ国際家具見本市をメインとした世界最大規模の国際デザインイベント「ミラノデザインウイーク」が開催された。中国発のデザインや製品が独自のスタイルを確立し、広く注目を集めた。伝統文化の要素を取り入れ、普及、