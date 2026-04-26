◇セ・リーグ阪神ー広島（2026年4月26日甲子園）阪神の佐藤輝明内野手（28）が今季6号先制ソロを放った。スコアレスで迎えた4回、先頭打者で2球目の直球を強振。普段は左打者にとって大きな壁となる甲子園特有の「浜風」が吹いているが、この日は左翼から右翼方向に吹く追い風にも乗って打球は右中間スタンドに突き刺さった。広島・栗林は5日の対戦でも8回1失点と快投を許した相手。開幕から被弾ゼロだった難敵から放