排泄時に異常な痛みや出血した経験は、誰しもあると思います。「鮮やかに鮮血しているから切れただけで大丈夫」と安心している方も多いでしょう しかし出血や痛みが出現した場合は肛門がんかもしれません。そこで今回は肛門がんについて詳しく解説したいと思います。 肛門がんの病気の詳細について気になる疑問にお答えします。ぜひ、最後までご覧ください。 ※この記事はメディカルドックにて『「肛門がん」を疑う症状・原