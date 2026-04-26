突然の40度の高熱と激しい頭痛。コロナ陰性、髄膜炎でもなく、長期間の検査入院でも原因不明。あらゆる可能性を除外してようやく辿り着いた病名は、指定難病「成人スティル病」でした。特有の皮疹がなかったために診断が遅れた苦悩や、ステロイド減量に伴う再燃の不安を抱えながらも、家族の支えと在宅勤務を活用して病気と向き合い、「レアな経験」とポジティブに捉えて前に進むもりもとさん（仮称）の軌跡を紹介します。 ※本