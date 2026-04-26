胃がんは、日本人に多いがんの一つで初期の自覚症状がほとんどなく、症状が出たときには、すでに進行しているケースもあります。胃がんの早期発見には内視鏡検査が有効とされているものの、「苦しい」「つらい」という印象から、検査をためらう人も多いのが現状です。今回は、阿部クリニック院長の阿部先生に、内視鏡検査をする意義や苦痛を少なくする方法などについて解説してもらいました。 ※2026年2月取材。 ≫【一覧