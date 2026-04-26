堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトは現地4月25日、ブンデスリーガの第31節でアウクスブルクと敵地で対戦。1−1で引き分けた。この試合に、前節のRBライプツィヒ戦（１−３）で出番がなかった堂安は後半開始から途中出場。すると０−１で迎えた66分、ペナルティエリア内右でパスを受けて利き足とは逆の右足を振り抜き、鋭いシュートをゴール左に決めてみせた。貴重な同点弾は、堂安にとって約４か月ぶりの得点。2026年