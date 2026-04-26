カナダのR＆B歌手、ヘイリー・スモールズの中国・北京公演中止を巡り、発表された中止理由が中国のネット上で物議を醸した。中国メディアの上遊新聞によると、ヘイリー・スモールズは4月30日の北京公演を皮切りに上海（5月1日）、広東省深セン（5月3日）、広東省広州（5月4日）を回る予定だった。だが、主催者は22日になって中止を発表。その理由として説明したのが「アーティストの過度な飛行に対する心配など総合的な要因」で、