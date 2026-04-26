高橋藍バレーボール、SVリーグ男子のサントリーを今季限りで退団する日本代表アタッカーの高橋藍（24）が、ポーランドリーグの強豪ルブリンに移籍する見通しであることが26日、関係者への取材で分かった。イタリア1部リーグでのプレー経験がある高橋は、2024年にサントリーに加入。昨季はチームのSVリーグ優勝に貢献した。五輪は21年東京、24年パリ両大会に出場した。