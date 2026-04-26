◇プロ野球 セ・リーグ DeNAー巨人(26日、横浜スタジアム)スタメンマスクをかぶる岸田行倫選手が4回にタイムリーを放ちました。2回の無死1塁の場面で迎えた第1打席では、併殺打に倒れていた岸田選手。しかし第2打席を1アウト2塁の好機で迎えると、5球目の低めのシンカーをとらえます。打球はレフトの浅い位置に飛び、2塁打を放っていた佐々木俊輔選手が一気にホームイン。追加点となる2点目を手にしました。ここまで巨人の先発・井