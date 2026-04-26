うれしい“初勝利”となった。23日の4R（ダート＝820メートル）で新人の南部楓馬騎手がメイショウオニテ（牡10＝永島、父キンシャサノキセキ）で快勝。所属する永島太郎厩舎の管理馬で初めて1着となった。スタートではやや出負けしたが「意地でもハナに行こうと思っていた」と、逃げたファイアトーチ（牝4＝飯田、父パイロ）に追いつきしばらく並走。最終直線では一騎打ちとなり、名手・小牧太との追い比べにもひるまず効果的