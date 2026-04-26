◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26決勝 FC町田ゼルビア0ー1アルアハリ・サウジ（日本時間26日、サウジアラビア）初出場のFC町田ゼルビアが延長戦の末、前回王者のアルアハリ・サウジに0-1で敗れました。完全アウェーの中行われた決勝の舞台。前半はなかなかペースの掴めない町田でしたが、キーパー谷晃生選手の好セーブが続き、アルアハリの猛攻を凌ぎます。0-0で前半を折り返した後半23分、町田のテテ イェンギ