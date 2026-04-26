Photo:aica この記事は2026年4月7日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。仕事にもプライベートにも、トートバッグを愛用している人は多いはず。ただ、なんでもポンポン入れられる便利さと裏腹に、中身がぐちゃぐちゃになっている……というのがあるあるです。イヤホン、鍵、リップクリーム、財布、充電器……必要なときに