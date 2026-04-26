トライフープ岡山 プロバスケットボールB3・トライフープ岡山（レギュラーシーズン4位）が26日、岡山県津山総合体育館で新潟アルビレックスBB（同5位）と対戦、57対64で敗れ、準々決勝敗退となりました。 トライフープは8点を追いかける第4Q、一時4点差まで詰め寄りますが押し切られ敗れました。 これによりプレーオフ準々決勝はトライフープの1勝2敗となり、敗退とな