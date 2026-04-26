ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート代表がラブラブな姿を見せ、フォロワーが騒然となった。日本時間２６日までに自身のインスタグラムを更新し、イタリアでオフを過ごす様子をアップしたのは、フランス男子のアダム・シャオイムファ（フランス）。「これから１０週間かけて、あのティラミスを全部消費しなきゃ」とつづり、スイス女子代表のキミー・レポンドと親密そうに寄り添う写真を掲載した。五輪で７位入賞した