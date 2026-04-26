フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は秋に国内出走の場合、有馬記念・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２５００メートル）か東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日、大井競馬場・ダート２０００メートル）を目指すことが分かった。矢作調教師が４月２６日、明らかにした。今後については、前日２５日に公式Ｘで発表。愛チャンピオンＳ・Ｇ１（９月１２日、レパーズタウン競馬場・芝２０００メ