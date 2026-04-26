阪神電鉄はこのほど、尼崎センタープール前駅（兵庫・尼崎市）高架下にある「阪神電車まなび基地」で、６月２０日、７月１８日に２０２６年度「親子見学会」を開催すると発表した。親子見学会では、大正・昭和時代に活躍した保存車両の見学や、鉄道に関する仕事や安全対策について学べるほか、運転士養成用シミュレーター機器（模擬運転台）を使った運転士体験（子供のみ）、実物の踏切や信号・軌道などの施設見学を行う。毎